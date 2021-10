Biserica e singura corporație fără acționari străini 1. Niște ziarici liberi ca niște cațeluși in lesa oengista s-au deghizat și au facut un film tezist despre Biserica. O tampenie de documentar, care nu demonstreaza nimic. Intr-o țara in care trotinetismul e mai bestial decat ceaușismul tarziu, Biserica deranjeaza. Biserica e singura corporație din Romania fara acționari straini. Iar decrepitudinea unor preoți […] The post Biserica e singura corporație fara acționari straini first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, suspicioneaza manifestari neconcurențiale pe piața materialelor de construcții din Romania din partea unor operatori straini. In acest sens el s-a adresat președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, caruia ii cere o serie de lamuriri. In primul rand,…

- Anual, peste 15.000 de turiști din Romania și din toata lumea ajung in satul acesta cu numai 1.000 de locuitori. Toți sunt intampinați cu pensiuni in case tradiționale, cu preparate locale din produse organice și cu activitați dintre cele mai variate. Totuși, principala atracție a satului ramane biserica…

- Peste 60 de tari, printre care și Romania, cer sprijinirea cetatenilor straini si a afganilor care doresc sa plece din tara. Oamenii din Afganistan sunt disperati si cauta, prin orice mijloace, sa fuga di...

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, dublarea la 50.000 de persoane a numarului de muncitori straini care vor fi acceptați pe piața muncii din Romania in acest an. Premierul a spus ca necesarul pentru a putea realiza proiectele de investiții este de 160.000 de lucratori. „Am adoptat dublarea…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetul Marmatiei au depistat patru cetateni straini care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cele patru persoane au fost preluate de catre autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii cercetarilor.…

- Unul din cele mai importante momente din viața unui om, este casatoria. Și cum momentul fericit cu cheltuiala se ține, multe Biserici din Romania fac adevarate afaceri din asta. Nu ar fi nici prima și nici ultima data cand aflam de prețuri exorbitante pentru o ceremonie religioasa de casatorie. De ce…

- „Pentru a veni in sprijinul turiștilor care, din motive personale, au ales sa nu se vaccineze, va solicitam sprijinul pentru susținerea in cadrul CNSU a introducerii testarii rapide ca metoda alternativa de acces pe teritoriul Romaniei, pentru a stimula atragerea de turiști straini și pentru a ne alinia…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) solicita introducerea testarii rapide ca metoda alternativa de acces pe teritoriul Romaniei, masura care spera ca va stimula atragerea de turisti straini. Potrivit ANAT, Romania este printre statele cu cele mai dure conditii de acces pentru minorii sub…