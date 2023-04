Biroul de presa al Episcopiei Maramuresului si Satmarului a transmis duminica, intr-un comunicat oficial, ca biserica de lemn in stil maramuresean din Parohia Borsa Complex a ars in totalitate. ”Cu profunda ingrijorare pentru comunitatea credinciosilor ortodocsi din Parohia Borsa Complex, am aflat de tragedia care tocmai a avut loc prin izbucnirea unui devastator incendiu la biserica lor de lemn in stil maramuresean. Biserica a ars in totalitate si nu au mai putut fi salvate multe lucruri. Biserica este noua, a fost construita in ultimii 30 de ani, deci nu este monument istoric!”, precizeaza institutia.…