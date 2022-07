Biruri mai mari pentru români Guvernantii au ales sa mareasca taxele la romani de la 1 august. Ca urmare a acestei decizii se majoreaza impozitul pe veniturile din jocuri de noroc, astfel: pana la 10.000 lei inclusiv – 3% peste 10.000 – 66.750 lei inclusiv – 300 lei + 20% pentru ceea ce depaseste suma de 10.000 lei peste 66.750 lei – 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 66.750 lei. Salariul maxim pentru care se poate beneficia de facilitati in constructii este suma de 10.000 lei brut. Veniturile din salarii ce exced sumei de 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati. Aceeasi limitare este valabila si pentru salariile… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

