Stiri pe aceeasi tema

- Gara Feroviara se confrunta cu o scadere severa a numarului de pasageri in ultimele doua decenii, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistica. In anul 2000, aproximativ 4,8 milioane de pasageri au calatorit cu trenul, iar in anul 2022 s-a inregistrat o scadere de 8 ori, astfel, numarul…

- In primele șase luni ale anului 2023, numarul turiștilor și excursioniștilor participanți la turismul organizat de agențiile de turism și turoperatorii din Republica Moldova a constituit 173,4 mii de persoane, in creștere cu 22,1% fața de perioada similara a anului precedent. O statistica in acest sens…

- In prima jumatate a anului 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului 2022, producția agricola bruta din Republica Moldova a scazut cu 1% Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistica, fara a oferi date specifice in termeni valorici. Potrivit estimarilor preliminare, in ianuarie-iunie…

- Intreprinderile din Republica Moldova au inregistrat o scadere a productiei cu 6,2 la suta in primele patru luni din acest an, in comparație cu perioada similara din anul trecut, informeaza Biroul National de Statistica citat de Jurnal.md/ Micșorarea producției in ianuarie-aprilie 2023 fața de perioada…

- Transportul portuar maritim s-a mentinut in primul trimestru al acestui an la acelasi nivel comparativ cu perioada similara din 2022, volumul marfurilor incarcate inregistrand o crestere cu 8,4%, iar volumul marfurilor descarcate o scadere cu 8%, conform datelor centralizate de Institutul National de…

- Numarul populației cu reședința in Republica Moldova a constituit la 1 ianuarie 2022 - 2 565 000 de persoane. Iar la 1 ianuarie curent, conform datelor provizorii prezentate astazi de Biroul Național de Statistica, a fost de - 2 512,008 persoane, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. {{683690}}In…

- Transportul aerian de pasageri a crescut, in primul trimestru al acestui an, cu 60% comparativ cu perioada similara din 2022, de la 3.085.700 pasageri la 4.937.100 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Salariul mediu lunar in Republica Moldova in ianuarie-martie a fost de 11.486,2 lei (649 dolari), in creștere cu 20,1% in expresie nominala fața de primul trimestru al anului 2022. In Moldova, salariul mediu a crescut cu 20%, dar de facto s-a micșorat cu 4%. Astfel de date au fost anunțate miercuri…