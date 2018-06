Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, reactioneaza la demersul judecatorilor CCR de a sesiza Comisia de la Veneția, Consiliul Europei și președintele Conferinței Curților Constituționale Europene, in urma presiunilor la care institutia a fost supusa dupa decizia pe tema revocarii sefei…

- Pe 1 iunie, De ziua Internaționala a Protecției Copilului, primarul de Orhei Ilan ȘOR va deschide cel mai mare centru cultural-familial din țara, cu o suprafața de 20 de mii de metri patrați. Va fi cel mai deosebit loc de distracții pentru copii și intreaga familie, iar, la fel de important este ca…

- La nivelul Ministerului Transporturilor exista un plan de actiune in ceea ce priveste Aeroportul Baneasa, astfel incat pe 31 decembrie 2019 acesta sa fie operational, a declarat secretarul de stat Ionel Minea. "M-aţi întrebat de Băneasa şi aş putea să vă spun acum,…

- Dupa ce recent a anuntat ca nu o va revoca pe sefa DNA, respingand, astfel, cererea formulata de catre ministrul Justitiei, in februarie, in baza raportului privind activitatea manageriala la DNA, Klaus Iohannis a subliniat, miercuri, in cateva randuri, ca nu vede “niciun temei” pentru sesizarea Curtii…

- La nivelul Ministerului Transporturilor exista un plan de actiune in ceea ce priveste Aeroportul Baneasa, astfel incat pe 31 decembrie 2019 acesta sa fie operational, a declarat secretarul de stat Ionel Minea. "M-ati intrebat de Baneasa si as putea sa va spun acum, la fel, avand in vedere anii care…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a marit salariul celor trei polițiști care l-au prins pe primanul din Capitala care a incendiat opt mașini. Carmen Dan i-a felicitat personal, marti, și a decis sa ii recompenseze pe acestia pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale. „I-am felicitat astazi, personal,…

- Ambasadorul rus la Londra, Aleksandr Iakovenko, a solicitat o intrevedere cu ministrul britanic al Afacerilor Externe Boris Johnson, relatiile dintre cele doua parti fiind "total nesatisfacatoare", in cazul Skripal, a precizat sambata, un purtator de cuvant al ambasadei pentru AFP, scrie news.ro."Din…

- Deputatul USR Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi si Infrastructura, a trimis o scrisoare deschisa catre Guvern prin care solicita deschiderea autostrazii Sebes-Turda. Read More...