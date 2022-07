Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Direcției Județene de Statistica Maramureș a avut, in aceasta saptamana, o ședința de lucru cu primarul comunei Moisei, Grigore Tomoiaga, cu viceprimarul localitații, precum și cu intregul personal de recensamant din UAT, respectiv coordonator, recenzor-șef și recenzori de teren. „In cadrul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus luna trecuta trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, sub aspectul savarșirii infracțiunii de dare de mita. Potrivit DNA, in data de 14 septembrie 2021, inculpatul,…

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramureș a transmis Comitetului Județean pentru Situații de Urgența o adresa prin care se precizeaza ca vor fi executate lucrari la amenajarea hidrotehnica Stramtori-Firiza. Prefectul de Maramureș, Rudolf Stauder a precizat ca lucrarile pentru decolmatarea prizei golirii…

- Pe strada Paltinișului din Baia Mare, daca mergi, zici ca ești in alt film. O alta Baia Mare pe care o cunosc doar localnicii din zona, care știu ca orice scandal poate degenera și se lasa cu și un mai mare taraboi. Dovada un incident petrecut in aceasta dupa amiaza, cand un minor a fost accidentat…

- Pentru echipa masculina de handbal a CS Minaur urmeaza o perioada extrem de aglomerata, cu nu mai puțin de 8 meciuri de disputat in nicio luna de zile. Iar primul are loc chiar azi, 5 mai, un meci care poate aduce echipa din Baia Mare pe locul doi in clasament. Minaur are un sezon excelent, pe final…

- Echipa de handbal masculin CS Minaur a anunțat in aceasta dimineața un nou transfer pentru sezonul care urmeaza. Este vorba despre Viorel Fotache, care revine la echipa din Baia Mare pentru urmatorii doi ani, conform anunțului facut de oficialii clubului baimarean. Fotache joaca pe postul de inter stanga,…

- Accident rutier la iesire din Baia Mare spre Receala orele amiezii zilei de 13 aprilie. Cel care a sunat la 112 a anunțt ca sunt 3 autoturisme implicate, fara victime incarcerate. La locul accidentului a fost trimis un echipaj TIM Maramureș și ambulanța , s-au preluat 2 victime, o doamna insarcinata,…