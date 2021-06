Bine de știut dacă plecați în vacanță: Ce va solicita Egiptul Egiptul solicita ca testul PCR sa conțina un cod QR, incepand cu data de 18 iunie. Autoritațile egiptene vor solicita ca certificatul de test PCR negativ prezentat de sosire sa conțina un cod QR in locul ștampilei laboratorului. Fara un cod QR, documentul nu va fi recunoscut ca fiind valid de catre autoritațile locale.Conform ambasadei bulgare din Cairo, certificatul trebuie sa conțina ora și data eșantionarii, tipul de test (RT – PCR) și sa fie emis de un laborator autorizat. Documentul trebuie sa fie emis in limba araba sau engleza, iar și trebuie prezentat in hartie originala. O copie nu va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

