Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata electro-pop Billie Eilish, in varsta de 17 ani, care a castigat doua premii American Music Awards si doua trofee MTV Europe Music Awards, va primi din partea revistei Billboard titlul Femeia Anului 2019, la evenimentul Women in Music.

- Cantareata electro-pop Billie Eilish, in varsta de 17 ani, va primi din partea Billboard titlul de Femeia Anului 2019, la evenimentul Women in Music care va avea loc pe 12 decembrie. Directorul editorial al revistei, Hannah Karp, a explicat motivele pentru care artista merita premiul.

- Directorul editorial Hannah Karp a transmis: „Billie a tulburat industria divertismentului prin muzica ei si prin platformele social media, cu impact de nesters asupra spiritului cultural al epocii. Abilitatea ei de a vorbi generatiei Z, de a-i face pe adolescenti si tineri sa se simta acceptati in…

- Imediat dupa succesul inregistrat odata cu lansarea single-ului „everything I wanted”, Billie Eilish primește inca o veste buna – superstarul de doar 17 ani primește 6 nominalizari la premiile Grammy, devenind cel mai tanar artist din istorie nominalizat la cele mai importante categorii – Record of…

- Yongqing Bao a caștigat prestigiosul premiu Fotograful Wildlife al Anului 2019 cu o fotografie realizata in provincia chineza Qinghai. Denumita „Momentul” (The Moment), imaginea afișeaza o intalnire intre o vulpe tibetana și o marmota paralizata de frica, informeaza Daily Mail. Intalnirea de o secunda…

- Melodia "Juicy", lansata in anul 1994 de rapperul Notorious B.I.G., a fost desemnata cea mai buna piesa hip-hop din toate timpurile, surclasand cantece ale muzicienilor Nas și Kanye West, potrivit unui sondaj realizat de BBC Music, anunța MEDIAFAX."Cantecul asta definește «visul american»…

- Transmisiunea live a show-ului lui Armin van Buuren, de la ediția aniversara a festivalului UNTOLD, este pe primul loc in topul Billboard al celor mai urmarite video-uri LIVE pe Facebook, scrie Monitorul de Cluj. Artistul și-a deschis show-ul de la UNTOLD cu orchestra Operei Naționale Romane din Cluj-Napoca…

- Ambasadorii statelor membre ale UE au votat, astazi, pentru desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. ”Laura Codruța Kovesi a caștigat acum in mod categoric votul pentru poziția de procuror șef european in Consiliul Uniunii Europene. Candida noastra a obținut 17 voturi din…