- Bill Gates este de parere ca națiunile bogate ar trebui sa treaca la „carne de vita 100% sintetica” pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera care determina schimbarile climatice globale, scrie Sky News.

- Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV, a anunțat, marți, ca peste 2.000 de persoane care au primit prima doza de vaccin nu s-au mai prezentat pentru rapel din diverse motive. Coordonatorul campaniei de vaccinarea le recomanda acestora sa mearga la centrele de vaccinare unde sunt programați sa primeasca…

- ”Numarul total de doze care vor fi livrate la inceputul programului COVAX de ajutorare a țarilor sarace va fi modest. Da, vor exista alocari, dar cred ca se va vedea o diferența de 6-8 luni intre momentele in care țarile sarace și cele bogate vor ajunge sa imunizeze același procent din populație, asta…

- Presedintele sud-african Cyril Ramaphosa a cerut marti tarilor bogate sa nu mai stocheze in exces vaccinuri anti-Covid pe care le-au comandat, dar de care nu au nevoie imediat, sustinand ca lumea trebuie sa actioneze comun in lupta cu pandemia. Ramaphosa a declarat, intr-o intalnire virtuala…

- Circa 28 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in 46 de tari ale lumii, in 36 de zile, a indicat miercuri directorul pentru urgente sanitare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Michael Ryan, citat de AFP. Desi campania de vaccinare a inceput, Ryan si-a exprimat…

- Aproximativ 28 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in 46 de tari ale lumii, in 36 de zile, insa campaniile de imunizare sunt facute in principal de țarile bogate, a declarat miercuri directorul pentru urgente sanitare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Michael…

- Autoritatile sanitare ruse au indemnat marti persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 sa se abtina de la consumul de alcool 56 de zile, transmite agentia EFE, citat de agerpres.ro.”Doua saptamani inainte de imunizare (prima doza de vaccin - n.red.

