Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Populara pentru Vaccinuri, o platforma de organizatii favorabile unui acces universal la medicamente, a denuntat ca pana la sfarsitul lunii februarie Uniunea Europeana (UE) va arunca la gunoi aproape de doua ori mai multe vaccinuri anti-COVID-19, decat cantitatea pe care o va dona pana la acea…

- Comisia Europeana a aprobat ajutorul de stat de 43,63 milioane de euro destinat CFR Calatori, pentru a compensa pierderile provocate de pandemia de COVID-19 și de restricțiile aplicate pentru a impiedica raspandirea coronavirusului.Forul comunitar a anunțat ca masura va permite Romaniei sa compenseze…

- Melinda French Gates a luat o decizie uimitoare. Alegerea ei este o lovitura grea pentru fundația inființata alaturi de Bill Gates. Fosta soție a miliardarului nu mai intenționeaza sa distribuie cea mai mare parte a averii sale prin intermediul Fundației Bill & Melinda Gates, ci va direcționa donațiile…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, miercuri seara, ca prim-ministrul a aprobat renegocierea PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența), fara a periclita programul, subliniind ca „trebuie sa spunem Uniunii Miercuri, 26 ianuarie, Marius Budai a explicat, intr-o emisiune TV de la Realitatea,…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor in valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane de lei) pentru sprijinirea operatorilor de aeroporturi din Romania, loviți de pandemia de coronavirus. Sprijinul public se va acorda sub forma de subvenții directe. Masura va fi deschisa operatorilor aeroportuari…

- Intreaga populatie din Emiratele Arabe Unite (EAU)care este eligibila pentru vaccinare impotriva COVID-19 a primit „cel putin o doza de vaccin”, marcand astfel o premiera la nivel mondial, potrivit Ministerului Sanatatii din aceasta tara situata in regiunea Golfului Persic, informeaza AFP, citata de…

- Comisia Europeana a propus vineri statelor membre sa suspende zborurile spre si dinspre Africa australa si restul tarilor afectate de aparitia noii variante B.1.1.529 a virusului SARS-CoV-2, a anuntat presedinta executivului UE, Ursula von der Leyen, transmit AFP si Reuters. 'Comisia Europeana…

- Pana pe 21 noiembrie, exporturile UE de grau moale atinsesera 10,27 milioane de tone, in crestere de la 9,88 milioane de tone in aceeasi saptamana din 2020/21, potrivit datelor despre care Comisia a spus ca in cazul Frantei sunt complete pana in iulie 2021. Comisia a inregistrat pana acum aproape 823.000…