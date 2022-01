Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates face apel la guverne sa contribuie cu miliarde de dolari pentru a se pregati pentru urmatoarea epidemie globala, in timp ce lanseaza un avertisment cu privire la pandemii mult mai grave decat COVID-19. Magnatul susține ca, in ciuda faptului ca variantele Delta și Omicron sunt cele transmisibile…

- Persoanele care se reinfecteaza cu Covid pot face forme mai grave ale bolii: Ce recomanda specialiștii Persoanele care se reinfecteaza cu Covid pot face forme mai grave ale bolii: Ce recomanda specialiștii Pacienții care se reinfecteaza cu noul coronavirus pot face forme mai grave ale bolii, arata unele…

- Cofondatorul Microsoft a afirmat ca tulpina Omicron se raspandeste mai repede ca oricare alt virus din istorie si ca marea necunoscuta ramane cat de grava poate fi boala provocata de Omicron. ‘’Trebuie sa o luam in serios pana ce vom sti mai multe despre ea. Chiar daca este pe jumatate la fel de grava…

- Conform studiilor realizate de reteaua mondiala de laboratoare GISAID, care colaboreaza cu OMS, procentul detectarii variantei Omicron in secventierile lor a crescut de la 0,1 % in urma cu o saptamana la 1,6 % in prezent, desi marea majoritate a cazurilor (96%) continua sa fie provocate de varianta…

- Analiza cazurilor din Marea Britanie, in legatura cu Omicron, a aratat ca vaccinurile au fost mai puțin eficiente in oprirea noii variante.Dar, surprinzator, spun specialiștii, un al treilea rapel cu doza booster previne in proporție de 75% ca cei vaccinați sa contracteze noua tulpina. Expertii Agenției…

- Șeful producatorului de vaccinuri Moderna a avertizat ca este puțin probabil ca actualele vaccinuri Covid-19 sa fie la fel de eficiente impotriva variantei Omicron precum sunt fața de versiunea Delta. Aceasta știre a alarmat marți piețele financiare, transmite Reuters.