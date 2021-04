In prezent, vaccinul rusesc nu are toate verigile lanțului pentru un acord anticipat de achiziție al UE. Pe masura ce lansarea de vaccinuri continua in blocul comunitar, unele țari care spera la un acord european cu Sputnik V iau in calcul sa lucreze direct cu Moscova. Daca aceste acorduri se materializeaza, cel mai probabil ar […] The post Biliardul lui Putin. Din ce in ce mai multe țari UE analizeaza acorduri separate cu Rusia pentru vaccinul Sputnik V first appeared on Ziarul National .