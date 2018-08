Biletul zilei Pariuri1x2.ro. Pornim la drum într-o nouă săptămână, cu o triplă de cota 2 Biletul zilei Pariuri1x2.ro In Norvegia, Valerenga are un sezon de uitat. Echipa este la jumatatea clasamentului, dupa șase victorii, șase remize și cinci infrangeri in 17 runde. Fragilitatea apararii a facut ca echipa sa primeasca nu mai puțin de 12 goluri in cele mai recente patru partide. In aceste condiții, deplasarea pentru meciul cu Haugesund poate aduce un nou meci de coșmar pentru portarul Valerengai. Incercam sa profitam de aceasta situație și pariem pe minim doua goluri marcate in meci. Dinamo și Viitorul au avut un start de sezon cu rezultate contrastante. In runda… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea cetatenilor moldoveni (52,4%) considera ca Uniunea Europeana a ajutat cel mai mult Republica Moldova, pe locul doi clasandu-se Romania (28,3%), conform unui sondaj CBS Axa, comandat de IDIS 'Viitorul' (un think tank independent din Chisinau), ale carui rezultate au fost date publicitatii…

- Prima liga suedeza se apropie de jumatatea sezonului, iar Norrkoping și Elfsborg sunt doua dintre echipele momentului. 11 puncte separa cele doua grupari, dar nici una nu a pierdut in cele mai recente cinci runde. Elfsborg și-a descoperit recent forma in ofensiva, noua din cele 16 goluri ale echipei…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Alte 3 meciuri d ela Mondiale ne-au intrat astazi in vizor. Mizam pe confruntare echilibrata, cu cel mult 3 modificari ale tabelei, in Costa Rica – Serbia. Ambele au ca ținta un finiș pe locul secund al grupeiE, in care Brazilia pare a fi, teoretic, favorita certa.…

- Dunarea Calarasi se pregateste de debutul in LIga 1 si nu lasa nimic la voia intamplarii. Dan Alexa a reusit sa faca primele doua transferuri. Aitor Monroy, fost la Dinamo, si Ndiaye Mediop, de la Ripensia. In varsta de 30 de ani, Aitor Monroy a decis sa pareasca Dinamo si sa…

- Azi pariem pe trei partide amicale de fotbal. Elveția și Japonia nu vor avea misiuni ușoare in Rusia. Cele doua selecționate incearca sa puna la punct ultimele aspecte ale jocului si tacticii inainte de turneul final. Europenii au avut mai mult succes recent și sunt favoriți, mai ales ca partida…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Doua dintre pronosticurile zilei vin din a doua liga suedeza. Dupa un start dezamagitor de sezon, Jonkopings a caștigat 10 puncte in cele mai recente 4 runde. Astazi primește vizita lui Degerfors, meci in care gazdele vor forța un nou rezultat pozitiv, care sa-i…

- Primul meci pe care pariem astazi vine din Finlanda. HJK primește vizita lui Inter Turku, trupa ce a excelat in acest sezon pe terenurile adverse, mai ales in ceea ce privește spectacolul: 5 meciuri, 7 puncte, golaveraj 8-11. Vom paria din nou pe goluri, in detrimentul unui 1 solist, mai ales ca…

- Romania, trimisa in fața Curții de Justiție a UE din cauza poluarii. Comisia Europeana a decis, joi sa trimita Franța, Germania, Ungaria, Italia, Romania și Marea Britanie in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca au incalcat normele europene, convenite privind calitatea aerului…