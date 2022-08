Bilete pentru „Primvs Derby“ Dupa prima victorie din Superliga a Petrolului, in actualul sezon, pentru elevii lui Nae Constantin urmeaza un meci ”cat un sezon”, ca imagine și orgolii. Sambata, 13 august, de la ora 21.45, ”Lupii” vor primi vizita lui FC Rapid 1923, in cel mai așteptat meci al acestui debut de sezon, mai ales ca adversara vine din postura celei mai in forma echipe a primului eșalon, dupa 3 victorii consecutive. Tichetele pentru acest joc pot fi procurate, in prima faza, on-line, accesand siteul www.entertix.ro, iar la casa de bilete a stadionului „Ilie Oana” vor fi disponibile conform urmatorului program: Joi,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- George Marin In preziua meciului pe care Petrolul il va susține astazi, ora 19:00, la Mediaș, impotriva unei alte nou-promovate in Superliga noastra de fotbal, Universitatea Cluj-Napoca, clubul petrolist a organizat o conferința de presa care a avut doua parți distincte. In prima parte, antrenorul Nicolae…

- La finalul saptamanii, fanii ploieșteni sunt așteptați pe arena „Ilie Oana”, pentru confruntarea din etapa a treia a Superligii, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – formație care este angrenata și in calificarile Conference League, urmand sa joace, joi, in Slovenia, la Ljubliana. Partida se va disputa duminica,…

- FC Voluntari a caștigat in extremis disputa cu Petrolul Ploiești, ilfovenii obținand victoria in minutele de prelungire, scor 1-0. Meciul de pe stadionul „Ilie Oana” a tras cortina peste prima etapa din SuperLiga (fosta Liga 1).

- A mai ramas o saptamana pana la debutul echipei noastre in Superliga! Revenita, dupa șase ani, pe prima scena fotbalistica a țarii, FC Petrolul va juca in runda inaugurala a noului sezon pe „Ilie Oana”, intalnind-o pe FC Voluntari, intr-un meci ce se va disputa luni, 18 iulie, de la ora 21.30. Incepand…

- Luni, 6 iunie 2022, la arena Ilie Oana, noua prim-divizionara FC Petrolul Ploiești s-a reunit pentru a da startul pregatirilor in vederea urmatorului sezon. „Lupii” – care au mai revenit pe „Ilie Oana”, dupa noua zile, la prezentarea fostului internațional Gicu Grozav și a lui Lucian Dumitriu – au lucrat…

- Luni, pe la 18.45, atunci cand am intrat pe arena Ilie Oana, ajungand la marginea terenului, pe mocheta, am fost surprins de numarul ingrijorator de mic de suporteri prezenți la fața locului. Dar, ca prin minune, in nici 20 de minute, tribunele 0 și 1 s-au umplut aproape la capacitate. De o parte, spre…

- Promovat in Liga I, clubul Petrolul 52 Ploiești va demara, de astazi, 6 iunie, procedura de comercializare a abonamentelor valabile pentru sezonul 2022-2023. Abonamentele ”cu prețuri de Liga I” se spera ca vor aduce in bugetul clubului o infuzie importanta de capital, inainte de inceperea noului sezon…

- Conducerea clubului FCV Farul Constanța a anuntat, vineri, 3 iunie, ca incepand de luni, 6 iunie, vor fi puse in vanzare abonamentele pentru anul competițional 2022-2023. Acestea sunt valabile la toate partidele „marinarilor” de pe teren propriu (campionat regulat / play-off / out + Cupa Romaniei).…