BILETE DE O ZI DISPONIBILE LA NEVERSEA VEZI IN CE ZI CANTA ARTISTUL PREFERAT LA NEVERSEA 2023 BILETELE PENTRU O ZI LA FESTIVAL SUNT ACUM DISPONIBILE Organizatorii festivalului NEVERSEA au dat startul anunțurilor programului pe zile. Fanii pot afla in ce zile vor urca pe scena artiștii lor preferați din lineup. De asemenea, este oficial disponibila și achiziția biletelor de tip Day Ticket, care ofera accesul in tot perimetrul de festival pentru ziua selectata. Toți cei care aleg opțiunea Day Ticket iși vor putea alege ziua in care sa participe la festival și sa traiasca experiența Neversea, alaturi de Dj-ii și artiștii preferați, anunțați… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

- Line-up-ul festivalului de la Ramnicu Valcea este unul de zile mari! Organizatorii anunța artiști noi aproape in fiecare zi! Thomas Anders takes the stage We Love Music Festival! Cele mai ascultate melodii Modern Talking se vor auzi pe Platoul Feteni de la Ramnicu Valcea. Artiștii care vor urca pe scena…

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea dau startul celei mai longevive inițiative de donare de sange din Romania, „Blood Network”, care a ajuns, in acest an, la a 9-a ediție. De la inceputul campaniei au fost salvate peste 60.000 de vieți, cu ajutorul a peste 18.000 de donatori.

- Organizatorii NEVERSEA au anuntat, oficial, deschise inscrierile pentru echipa de voluntari a celei de a cincea editii a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa.Iubitorii festivalului de la Malul Marii Negre vor putea sa traiasca vara aceasta o experienta de neuitat; o aventura completa in…

- Ce artiști urca pe scena Neversea 2023 Neversea 2023, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului in Romania, va avea loc intre 6 și 9 iulie. Ca in fiecare an, evenimentul se va desfașura la Constanța, pe plaja Neversea. Organizatorii lucreaza intens pentru ca ediția cu numarul cinci…