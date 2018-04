Armata israeliana a anuntat ca a ucis duminica inca trei palestinieni din Gaza, in urma a doua incidente, informeaza DPA. Doi dintre cei doborati de gloantele soldatilor se infiltrasera in Israel, unde au atacat fortele de ordine cu explozivi. Celalat a fost impuscat mortal cand incerca sa treaca frontiera, dinspre Gaza. Un alt palestinian a fost ranit si ulterior arestat. De la inceputul lunii, mii de palestinieni protesteaza la frontiera dintre Gaza si Israel, in special vinerea. Potrivit autoritatilor israeliene, organizatia islamista siita Hamas foloseste manifestatiile pentru a lansa atacuri…