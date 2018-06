Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost intampinata de un grup de protestatari duminica, la iesirea de la Universitatea Ovidius din Constanta, unde a inaugurat Consulatul Onorific al Estoniei, alaturi de omologul eston si de ambasadorul acestei tari la Bucuresti.

- Viorica Dancila a fost huiduita de cateva persoane, dupa inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanta. Oamenii aveau tricouri pe care scria ”fara penali” si afise cu mesajul ”Demisia”. Premierul Viorica Dancila si omologul sau eston, Juri Ratas, au participat duminica la…

- "Am participat astazi (sambata - n.r.) la un eveniment deosebit de important, inaugurarea primului zbor direct, sezonier, intre Romania si Estonia. Am avut onoarea sa am langa mine prim-ministrul Estonian Juri... Ratas si vreau sa va spun ca zborul a durat doar doua ore si jumatate, serviciile au…

- Premierul Viorica Dancila si omologul sau din Estonia, Juri Ratas, au inaugurat duminica, la Universitatea Ovidius din Constanta, un al doilea consulat onorific din tara noastra, dupa cel existent la Bucuresti, noul consul onorific fiind prof. univ. dr. Alexandru Bobe. Prim-ministrul Estoniei, Juri…

- Premierul Viorica Dancila si prim-ministrul eston Juri Ratas au inaugurat duminica, Consulatul Onorific al Estoniei la Constanta, evenimentul avand loc la Universitatea Ovidius. Evenimentul a inceput cu un incident, dupa ce organizatorii au asezat invers steagul Estoniei, premierul acestei tari intervenind…

- Viorica Dancila si premierul Estoniei, Juri Ratas, au fost prezenti duminica la Universitatea Ovidius cu prilejul inaugurarii Consulatului Onorific al Estoniei la Constanta. Ceremonia a inceput cu intonarea imnurilor celor doua tari. Apoi, Juri Ratas a sesizat ca steagul tarii sale, pus intre…

