- Salvatori japonezi infruntau miercuri o vreme foarte defavorabila, incercand in continuare sa gaseasca supravietuitori ai puternicului cutremur care a atins luni centrul tarii, soldat cu cel putin 73 de morti, potrivit unui nou bilant provizoriu, relateaza AFP, conform news.ro.De-a lungul drumurilor,…

- Autoritatile din Japonia au avertizat cu privire la ploi abundente pe tot parcursul zilei si la posibile alunecari de teren in zona afectata de cutremur, Peninsula Noto din prefectura Ishikawa, o fisie de pamint lunga si subtire care patrunde in Marea Japoniei. Unele zone au devenit instabile in urma…

- Bilantul victimelor cutremurului puternic care a lovit Japonia in ziua de Anul Nou a crescut, miercuri, la 62 de morti, in timp ce autoritatile s-au grabit sa aduca ajutor supravietuitorilor care se confrunta cu temperaturi scazute si cu ploi puternice prognozate pentru mai tarziu in cursul zilei.transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti un mesaj de condoleante pentru victimele cutremurului din Japonia. ”Romania este alaturi de cetatenii din Japonia, in aceste momente dificile”, a afirmat seful statului.”Romania este alaturi de cetatenii din Japonia, in aceste momente dificile”, a scris presedintele…

- Numarul mortilor in urma cutremurului puternic care s-a produs ieri in centrul Japoniei a crescut la 30, au anuntat marti autoritatile din prefectura Ishikawa, epicentrul seismului. Jumatate dintre decese au fost inregistrate in portul Wajima din Peninsula Noto, in partea nordica a prefecturii Ishikawa,…

- UPDATE Numarul mortilor in urma cutremurului puternic care s-a produs luni in centrul Japoniei a crescut la 30, au anuntat marti autoritatile din prefectura Ishikawa, epicentrul seismului, relateaza AFP. Jumatate dintre decese au fost inregistrate in portul Wajima din Peninsula Noto, in partea nordica…

- Nu se cunosc deocamdata detalii despre pagubele provocate de seismul cu magnitudinea preliminara de 7,6 inregistrat la ora locala 16.10 (07.10 GMT) si replicile care au urmat. Autoritatile au primit informatii despre sase cazuri in care oameni au fost ingropati de vii sub case prabusite in zona cea…

- O serie de cutremure puternice a lovit luni centrul Japoniei, determinand autoritatile sa emita o alerta de tsunami pentru coasta de vest si sa ordone populatiei din zona afectata sa se refugieze in zone mai inalte. Mii de case sunt fara curent electric, sunt perturbate zborurile si serviciile feroviare…