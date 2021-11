Bilanţul tragediei din Siberia: 52 de oameni au murit în mină Bilantul accidentului petrecut joi dimineata intr-o mina din Siberia a crescut dramatic, ajungand la 52 de morti, potrivit presei ruse. Printre cei care si-au pierdut viata se numara si sase salvatori de la serviciul de urgenta, care, potrivit unor informatii preliminare, ar fi ramas fara oxigen in butelii. Seful minei, adjunctul acestuia si seful de santier au fost arestati in urma acestei tragedii. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

