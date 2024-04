Stiri pe aceeasi tema

- Avem in premiera declarația uneia dintre victimele tragediei din 2 Mai. Dupa 8 luni, tanara și-a facut curaj și a mers la locul accidentului, unde a vorbit despre noaptea in care șoferul drogat a curmat viețile prietenilor ei, Sebi și Roberta. Tanara povestește ca Vlad Pascu a intrat cu viteza in grupul…

- O femeie a murit, iar cinci persoane, intre care doua minore, au fost ranite in urma ciocnirii violente dintre doua masini. Accidentul rutier care s-a produs sambata seara, la intrare in Timisoara. Un șofer, de 57 de ani, aflat pe banda I de mers, ar vrut sa intoarca fara sa se asigure si s-a izbit…

- Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, pensiune ce a ars din temelii la finalul anului 2023, s-a prezentat sambata dimineața, 30 martie 2024, la locul tragediei. Opt persoane și-au pierdut viața in flacarile de la complexul turistic. Ce a aparut in zona. Foto Cornel Dinicu, plasat sub control judiciar…

- Autoritatile americane au anuntat ca au recuperat corpurile a doua persoane care și-au pierdut viața in urma prabușirii podului Francis Scott Key din Baltimore. Alte patru persoane, inca disparute, sunt presupuse a fi moarte.

- Un accident rutier cumplit a avut loc, luni dupa-amiaza, 25 martie 2023, in Iași. Doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.

- Un accident rutier teribil a avut loc, vineri dupa-amiaza, 8 martie 2024. Ei bine, in urma unei explozii la o roata, un TIR a lovit o mașina, care a cazut de pe viaduct in apropierea terasamentului caii ferate, pe Centura Avrigului, din județul Sibiu. Incidentul a provocat decesul a trei persoane.

- Un accident cumplit a avut loc, in urma cu o seara, in județul Dolj! Un șofer de 24 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a intrat cu mașina intr-o caruța in care se aflau patru persoane, dintre care doi minori.