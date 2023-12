Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 17 ani este in stare critica la Spitalul de Urgenta din Targu-Mures, o alta a fost operata la Odorheiu Secuiesc, iar ce de-a treia ranita a fost in stare de soc, in urma prabusirii partiale a cladirii internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc. „Pacienta a ajuns in stare grava,…

- Antrenorul de box in varsta de 30 de ani, care in urma cu doua saptamani si jumatate a ajuns la spital in stare critica, in urma unei altercatii cu doi barbati chemati de concubina sa dupa un conflict domestic, a fost transferat, luni, de la ATI la Neurochirurgie si este constient si cooperant, a informat…

- Un barbat a fost adus in stare critica, luni dimineata, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce a fost prins intr-un utilaj de facut baloti de paie, in cursul noptii, pe un camp din apropierea orasului Ocna Sibiului, a anuntat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ).

- IPJ Braila a anuntat ca a declansat o ancheta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta dupa ce un barbat de 53 de ani, internat in Sectia de cardiologie, a fost gasit decedat, pe timpul noptii, langa gardul unitatii sanitare. Conform Biroului de presa al IPJ Braila, politistii au fost sesizati pe 16 octombrie,…

- Un tanar de 30 de ani este in stare critica, la Spitalul Clinic Județean de Urgența, dupa ce a cazut azi-noapte de la inalțime. Un echipaj medical SMURD a gasit aseara, spre miezul nopții, un barbat de 30 de ani in stare grava, pe strada Solomon Halița din Bistrița. Se pare ca barbatul a cazut de la…

- Vechiul CT al spitalului a fost instalat in 2012 și a fost folosit intens, in special in perioada de pandemie, cand pacienții cu COVID au fost evaluați și imagistic. Ministerul Sanatatii a alocat Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures peste 3,5 milioane de lei pentru acest aparat, care funcționeaza…

- Incepand de luni, 2 octombrie, copiii pot fi consultați și la Cabinetul de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Acesta va funcționa in cadrul Ambulatorului Integrat Copii al Spitalului, iar pacienții pot fi programați online, telefonic, sau la fișierul ambulatorului.…

