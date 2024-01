Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a revendicat atentatul din Iran, Gruparea Stat Islamic cheama la atacuri in Europa si SUA pentru a-i ”razbuna” pe palestinienii ucisi in Gaza. „Faceti-i sa stie ca vor da socoteala pe strazile din Washington, Paris, Londra, Roma si in tarile ateilor”, este indemnul liderului lor. Gruparea jihadista…

- Statul Islamic pornește jihadul: cheama la atacuri in Europa și SUA pentru a-i 'razbuna' pe palestinienii ucisi in GazaGruparea jihadista Statul Islamic (SI) si-a indemnat joi adeptii sa comita atentate in diverse orase din Europa si SUA in urma sprijinului occidental oferit Israelului in Fasia Gaza,…

- Israelul a revizuit de la 1.400 la 1.200 de morti bilantul atacului comis de gruparea islamista palestiniana Hamas in 7 octombrie in comunitatile din sudul teritoriului israelian, dupa ce a identificat unele corpuri ca fiind ale combatantilor gruparii islamiste, a declarat

- Fortele terestre israeliene din Fasia Gaza au urmarit, miercuri, sa localizeze si sa dezactiveze vasta retea de tuneluri a militantilor Hamas de sub enclava, urmatoarea faza a ofensivei israeliene care a ucis mii de palestinieni, transmite Reuters, informeaza News.ro.De cand atacatorii Hamas au ucis…

- Oficialii israelieni de rang inalt, inclusiv premierul Netanyahu și ministrul sau al apararii, au vorbit, marți, pentru prima oara despre care va fi statutul de dupa razboi al Fașiei Gaza. Netanyahu a spus, intr-un interviu pentru ABC News, ca Israelul va avea „responsabilitatea generala a securitații”…

- Astazi se implinește o luna de la atacurile terorsite ale Hamas din Israel. Peste 1.400 de oameni au fost uciși și alți aproximativ 230 au fost luați ostatici de catre teroriștii palestinieni și duși in Fașia Gaza.

- Razboiul dintre Israel și Hamas se apropie de finalul celei de-a trei saptamani, iar autoritatile de la Tel Aviv au revizuit la 229 numarul persoanelor rapite de Hamas si tinute ostatice. De partea lor, teroristii sustin ca nu poate fi vorba de eliberarea acestora inainte de o incetare prealabila a…

- Egiptul a fost lovit de doua rachete intr-o singura zi. O prima racheta a lovit, vineri dimineata, o unitate medicala din Taba (Egipt), aflata la aproximativ 220 de kilometri de Fasia Gaza. Cel puțin 6 persoane au fost ranite. Ulterior, puțin inainte de pranz, un alt proiectil a cazut in statiunea Nuweiba…