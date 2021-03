Bilanțul pandemiei de coronavirus: Peste 2,6 milioane de persoane au murit Peste 2,64 de milioane de persoane au murit infectate cu coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019 și pana in prezent. Conform unui bilant stabilit de AFP, cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA, unde bilanțul arata 534.275 de victime asociate Covid-19. Brazilia este pe locul doi, cu 277.102 de decese, urmata de Mexic, cu 193.851 de victime. Imediat in top se afla India, unde au fost raportate 158.446 de decese si Regatul Unit, cu 125.343 de victime de la debutul pandemiei. The post Bilanțul pandemiei de coronavirus: Peste 2,6 milioane de persoane au murit appeared first on… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

