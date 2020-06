Bilanțul inundațiilor în Timiș: zeci de case afectate și un drum blocat, după ce râul Timiș s-a revărsat Zeci de case au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in mai multe localitați din Timiș, iar pompierii au fost nevoiți sa evacueze persoanele din gospodariile afectate și sa salveze animalele care se aflau in pericol. Cele mai multe intervenții au avut loc in satele Gavojdia, Zgribești și Slabagel. Pompierii au fost solicitați și […] Articolul Bilanțul inundațiilor in Timiș: zeci de case afectate și un drum blocat, dupa ce raul Timiș s-a revarsat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

