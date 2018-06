Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia. Cei doi, in varsta de 18 si 29 de ani, au ajuns la spital cu alte patru persoane ranite, insa au murit in timpul noptii. Nu exista nicio dovada ca atacul ar fi fost un…

- Cel puțin doi barbați au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anunțat poliția printr-un comunicat publicat marți, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Cei doi, in varsta de 18 și 29 de ani, au ajuns la spital cu alte patru…

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters. Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul…

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Patru oameni au fost raniti de gloante luni seara in orasul Malmo din sudul Suediei, a anuntat politia locala intr-o scurta declaratie preluata de Reuters. Nu a fost precizat motivul pentru care s-au tras focuri de arma si nu s-au dat detalii despre starea victimelor.

- Autoritatile din Irak au denuntat "o agresiune indreptata impotriva civililor" care s-a soldat cu "martiri si raniti", potrivit declaratiilor Ministerului de Interne irakian, se arata intr-un comunicat oficial. Ministerul nu are, deocmdata, un bilant exact asupra victimelor si a pagubelor materiale.…

- Un baraj din zona orasului Solai, aflat in sudul Kenyei, a cedat in urma ploilor torentiale din ultima perioada, cauzand decesul a cel putin 47 de persoane, au anuntat oficiali locali, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un nou ATAC TERORIST: Cel putin 57 persoane au murit si 54 sunt ranite Cel putin 57 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters. Bilantul atentatului sinucigas de duminica de la Kabul a crescut la cel putin 57…