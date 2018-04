Stiri pe aceeasi tema

- O serie de lucrari de investitii si masuri economice aflate in faza de proiect in primele trei luni din 2018 si care ar putea demara in perioadele urmatoare sunt trecute drept realizari in Bilantul Guvernului pe trimestrul I, prezentat luni in sedinta Comitetului Executiv National al PSD.…

- Premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii Guvernului la sedinta Comitetului Executiv National al PSD care va avea loc saptamana viitoare, a anuntat, marti, liderul social-democratilor, Liviu Dragnea.Citeste si: Dragnea DESFIINTEAZA protocoalele secrete: 'Reprezinta baza…

- Avand in vedere solicitarile cetatenilor, adresate Directiei Generale Politia Locala cu privire la refacerea partii carosabile dupa executarea lucrarilor de interventie in domeniul public, institutia a demarat o campanie privind starea de viabilitate a drumurilor publice din municipiul Constanta.Astfel,…

- Otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic constituie o "atingere la suveranitatea europeana", a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in finalul summitului european la Bruxelles, relateaza AFP."Noi consideram acest atac drept o provocare serioasa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Comisia Europeana a somat, marti, 30 ianuarie, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, informeaza mediafax. La Bruxelles a avut loc, marți, o reuniune la…

- „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la…

- "Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. AM convenit cu cei de…