- Medicul Virgil Musta, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara revine cu un mesaj pentru romani, dupa doua saptamani de la trecerea de la stare de urgenta la starea de alerta.

- Vladimir Beliș, un reputat medic și profesor roman, a vorbit despre misterul deceselor de coronavirus in Romania. 1002 de persoane au murit in țara noastra in urma infectarii cu coronavirus, insa Beliș e convins ca aceasta cifra nu este corecta. Medicul da asigurari ca toate graficele sunt greșite,…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert, a afirmat, marti, ca multi oameni care sufera de boli grave si au nevoie de tratament sau interventii chirurgicale urgente nu vin la spital de teama ca s-ar putea imbolnavi de COVID, transmite Agerpres. Medicul a observat…

- Un studiu facut de o echipa de cercetatori francezi arata ca fumatorii sunt mai puțin expuși imbolnavirii de noul coronavirus, astfel ca se va incepe testarea pacienților bolnavi cu folosirea unor plasturi de nicotina. Studiul a fost facut intr-unul din marile spitale din Paris și a stabilit ca substanțele…

- Autoritațile sanitare din Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus, au revizuit vineri bilanțul deceselor provocate de Covid-19, anunțand cu 50% mai mulți morți, relateaza Reuters și Guardian. Astfel, bilanțul a fost revizuit de la 2.579 la 3.869, scrie Hotnews.ro. Decizia Centrului de prevenții și…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 13 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Bilantul deceselor ajunge la 331 in Romania. Patru dintre cele 13 persoane decedate sunt din județul Suceava și aveau varste cuprinse intre 64 și 78 de ani, trei femei și un barbat. Un barbat de 61 de ani din județul…

- In 2009, istoricul și jurnalistul Alexandre Adler a elaborat la o lucrare care acum se constata ca a fost premonitorie. Cartea prezinta date dintr-un raport al CIA cu titlul „Cum va fi lumea in 2025”, in care era descrisa ipoteza unei pandemii, cu detalii care se regasesc acum in actuala criza de sanatate.…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…