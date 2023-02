Bilanţul cutremurului crește. Sunt peste 8300 de morți. Drumul către singurul coridor de ajutor umanitar între Turcia şi Siria este avariat Miercuri, bilanțul cutremurului din Turcia și Siria 8300 de morți. 6.000 de cladiri s-ar fi prabușit doar in Turcia, iar șansele celor prinși sub daramaturi scad de la o ora la alta. Peste 13 milioane de oameni sunt afectați in Turcia, intr-o zona care se intinde pe aproximativ 450 km de la est la vest și pe 300 km de la nord la sud. Autoritațile au declarat stare de calamitate in 10 provincii, pentru trei luni, și susțin ca sinistrații vor fi cazați in hotelurile din Antalya. Pana vor ajunge acolo, oamenii se lupta sa supraviețuiasca iernii. Corturi umanitare au fost instalate pentru cei care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Comunitatea internationala a sarit in ajutorul Turciei si Siriei trimitand ajutoare si echipe de salvatori care cauta eventuali supravietuitori. Cautarile se fac in conditii dificile, de iarna, numarul raportat pana miercuri dimineata al celor decedati a depasit 8.100, informeaza dpa. Aproximativ 5775…

- Bilantul victimelor cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria a crescut la cel putin 7.726 de morti, transmite CNN. Intr-o actualizare, vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat ca cel putin 5.894 de persoane au murit acum si 34.810 au fost ranite in Turcia. In Siria, au fost raportati…

- Cel puțin 4.372 de persoane decedate au fost confirmate dupa ce doua cutremure puternice cu magnitudinea 7,7 și 7,6 au zguduit Turcia și Siria luni. In Turcia, marți dimineața, bilanțul a crescut la 2.921 de morți și 15.834 de raniți, potrivit lui Yunus Sezer, șeful serviciilor de dezastre din Turcia,…

- Antrenorul roman activeaza in prezent in Arabia Saudita, dar in urma cu trei saptamani a fost ofertat sa se intoarca la Gaziantep! Tehnicianul a marturisit pentru Libertatea ca a suferit un șoc cand a aflat ceea ce s-a intamplat in Turcia. Seismul de 7,8 grade pe scara Richter ce s-a produs luni dimineața,…

