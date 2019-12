Stiri pe aceeasi tema

- *** Cand intr-un sfant vedem un soi de superman, spiderman, batman, x-men etc., tendinta este ca, preschimband sinaxarul in cinema, sa ne afundam comozi in fotoliul resemnarii, participand la viata Bisericii precum spectatorul la actiunea derulata pe ecran. Cu emotie, cu ceva agitatie, uneori, dar fara…

- Dupa un scurt bilant al guvernarii liberale, facut la sfarsitul saptamanii de seful PNL Iasi Costel Alexe, ministru al Mediului, colegul sau de la Sanatate, iesean si el la origine, a facut si acesta un bilant al vizitei facute vineri si sambata in spitalele din Iasi. Spitalul de Pneumoftiziologie i-a…

- Un nou spectacol in regia lui Radu Afrim - "Trei surori" -, dupa un scenariu "(ne)firesc de liber" dupa Cehov, va avea premiera oficiala pe 5 decembrie, la Sala Studio a Teatrului National din Bucuresti. "E stiut faptul ca Afrim pune rar in scena dramaturgie clasica, preferand texte contemporane sau…

- Pe 22 noiembrie, de la ora 17.00, la Centrul Cultural Mioveni, va avea loc proiecția filmului ”Carturan”, coproducție Romania-Suedia, realizat de regizorul Liviu Sandulescu. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile. Varsta copiilor pentru vizionarea filmului este de peste 12 ani. La finalul…

- Intr-un spectacol de atmosfera si de stare, in care oniricul si realismul se pot substitui reciproc, Radu Afrim a creat, in spectacolul "Dansul Delhi", care s-a jucat aseara, in cadrul FNT, la Sala Studio a Teatrului National de Teatru, un univers suspendat pulsand ca o inima, o lume-transa care te …

- Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași participa cu piesa Dansul Delhi, regizata de Radu Afrim, la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Național de Teatru de la București. Spectacolul a avut premiera in luna februarie și spune povestea unor personaje in cautarea sinelui, in proximitatea morții,…

- Intrucat sambata, 26 octombrie, la sediul nostru se desfașoara o noua ediție a Festivalului-concurs de folk „TrivaleFest”, organizat de catre Centrul Cultural Pitești, nu vom difuza niciun film. Duminica, 27 octombrie 2019, ora 18.00, la Cinematograful „București” difuzam filmul romanesc „La Gomera”.…