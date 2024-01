Bilanț pe 2023 la Colterm. Scade ritmul debranșărilor, certificate „verzi” cumpărate pentru 2022 Societatea aflata in insolvența, care asigura termoficarea centralizata in Timișoara, a facut bilanțul pe anul 2023. „Anul care tocmai s-a incheiat nu a fost unul lipsit de provocari, insa am reușit sa depașim obstacolele și sa asiguram continuitatea sistemului de termoficare timișorean. Am facut o prioritate din asigurarea permanenta a stocurilor de combustibil, iar eforturile […] Articolul Bilanț pe 2023 la Colterm. Scade ritmul debranșarilor, certificate „verzi” cumparate pentru 2022 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

