Bilant nou legat de Coronavirus: 717 morti in China

- Noul coronavirus a facut pâna acum 717 morti în China, unde a aparut în decembrie anul trecut, au anuntat autoritatile sanitare din provincia Hubei (centrul Chinei), epicentrul epidemiei, relateaza sâmbata AFP. Aceasta cifra este mai mare decât numarul…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In buletinul sau zilnic, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Sorina Pintea anunta ca a fost diagnosticata cu boala grava autoimuna, avand nevoie de tratament…

- Pacientul este o tanara care s-a intors din China pe 24 ianuarie. "Pacientul este stabil si este monitorizat indeaproape", se arata intr-un comunicat al ministerului Sanatații. Femeia se afla in izolare intr-un spital, relateaza duminica dpa.Primul caz de coronavirus din India a fost raportat…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP. In briefingul cotidian de presa, comisia locala pentru sanatate a mai facut cunoscut ca au fost confirmate…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Traian Basescu a RABUFNIT in Parlamentul European: Dna comisar, dna…

- Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP. Printre noile decese raportate, 37 au fost in regiunea Hubei, a carei capitala este orasul Wuhan, epicentrul epidemiei,…

- Autoritatile chineze au decis sa plaseze in carantina un al cincilea oras din provincia Hubei, aflata in centrul tarii, in eforturile depus pentru a stopa propagarea unui nou tip de coronavirus, informeaza DPA.