- Deces 87 Barbat, 77 ani din jud. Bistrița Nasaud. Internat din 22.03.2020 in SJU Bistrița – Secția Boli Interne, cu diagnosticul: BPOC acutizat, Cardiomiopatie dilatativa, Cardiopatie Ischemica Cronica, Fibrilatie atriala cu alura rapida, Insuficiența Cardiaca Congestiva stadiul III, Extrasistole ventriculare,…

- Alți doi romani au fost uciși de COVID-19, ridicand bilanțul negru la 82. Este vorba despre un barbat, de 70 ani, jud Sibiu. Internat in 26.03.2020 in Spitalul Decedat in 30.03.2020. Confirmat in data...

- Deces 81 Barbat, 70 ani, jud Sibiu. Internat in 26.03.2020 in Spitalul Clinic de Urgența Județean Sibiu. Decedat in 30.03.2020. Confirmat in data de 31.03.2020 Comorbiditati: Insuficiența renala cronica cu dializa boala cardiovasculara. Contact cu sotia, deces COVID numarul 51. Impreuna au fost in…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, conform Grupului de Comunica Strategica. Romania a ajuns astfel la un numar de 34 decese.*31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data…

- Inca o persoana a pierdut lupta cu COVID-19 in Romania. Este al 24-lea deces din tara noastra. „In noaptea trecuta, a mai fost raportat dupa ora 00.45, un deces al unei persoane confirmata cu noul coronavirus”, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie, de 80 ani, din judetul…

- Autoritațile au anunțat, astazi, un nou deces in Romania. Este vorba despre o femeie in varsta de 76 ani, din judetul Cluj, internata in data de 20.03.2020 in Spitalul Huedin. Pacienta a fost transferata in data de 22.03.2020 in secția ATI a Spitalului de Boli Infectioase Cluj, dupa ce a fost confirmata…

- Cel de-a 12-lea roman rapus de COVID-19 este un barbatde 74 ani, din județul Ialomița, internat la Bacau in Spitalul Comanești, secția ATI, unde a primit oxigen pe masca și ulterior a for ventilat mecanic. Barbatul a manifestat simptome in 19 martie și a fost internat in 22 martie, in stare grava. Pacientul…

- Este vorba despre: Barbat , 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata. Data deces: 22/03/2020 Femeie, 80 ani, pacienta in Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata. Data deces: 23/03/2020 Barbat, 71 ani, pacient Spitalul Județean…