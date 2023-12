Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Timisoara, ca pana la finalul acestui an nu exista resurse financiare care sa satisfaca revendicarile salariale ale categoriilor de bugetari care protesteaza in ultimele saptamani.

- Peste 25 de nume sonore ale folclorului romanesc participa timp de doua zile, la Timișoara, la cel mai important festival dedicat culturii tradiționale. Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, instituție de cultura din subordinea Consiliului Județean Timiș, organizeaza cea de-a X-a ediție a Festivalului…

- Centrul de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește astazi, 25 octombrie, de la ora 17.00, intalnirea companiilor italiene care opereaza in vestul și nordul Romaniei cu reprezentanți ai comunitații de afaceri locale. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț Italiana pentru Romania in parteneriat cu Camera…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va fi miercuri, 18 octombrie, incepand cu ora 18:00, gazda spectacolului „Conviețuiri”, care va avea loc in sala festiva a instituției. „Conviețuiri” aduce in fața publicului atmosfera satului tradițional banațean, in care existența se desfașoara in ritmul…

- LA PAS, Festival de Gastronomie Artizanala are loc intre 13 și 15 octombrie 2023, la Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși” din Timișoara, in organizarea Asociației CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare. Pentru pregatirea festivalului, asociația CRIES a colaborat cu peste…

- Cinematograful Timiș din centrul Timișoarei se va redeschide in 13 octombrie dupa ce autoritațile au investit in reabilitare și modernizare peste 22 de milioane de lei. Amplasat chiar in centrul orașului, in Piața Victoriei, Cinema Timiș a fost construit in anii ’80 și a funcționat pana in 2017 sub…

- Apa potabila de la robinet este rezultatul unor procese indelungate de tratare și siguranța, insa nimeni nu ii face publicitate. Asociația CRIES - Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare și-a propus sa schimbe acest aspect astfel ca luni a lansat campania de promovare a accesului la apa…

- Festivalul „La Pas” – Festival de Gastronomie Artizanala, organizat de Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare (CRIES), iși anunța programul artistic pentru ediția 2023, care se va desfașura in perioada 13 – 15 octombrie la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” Timișoara. „La…