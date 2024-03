Stiri pe aceeasi tema

- Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost un real succes pentru Regiunea Vest. Administrat de ADR Vest, acesta a adus in regiune cu 40% mai mulți bani decat avusese alocați. Aceasta inseamna ca in Regiunea Vest au fost investiți 920 de milioane de euro, adica cu aproape 280 de milioane de euro…

- 2023 a fost un an istoric pentru județul Maramureș in ceea ce privește absorbția de bani europeni: peste 300 de milioane de euro in cele peste 30 de contracte de finanțare care au fost semnate. ”Am incheiat anul 2023 cu cea mai mare absorbție de bani europeni pentru Maramureș, din istoria județului,…

- Renovat și dotat pe bani europeni. Este vorba despre Corpul A al Colegiului Tehnic Transilvania, singurul din regiunea centru care furnizeaza calificari in domeniul aeronautic. Cladirea a beneficiat de lucrari și dotari in valoare de 11,6 milioane lei, din care 10,7 milioane lei au fost bani nerambursabili,…

- Pe final de an se trage linie și… se tot aduna la Targoviște! Investiții, proiecte, fonduri europene, fonduri pe diverse programe guvernamentale, toate menite sa schimbe in bine viața locuitorilor intr-un oraș intr-o transformare vizibila și fara precedent in ultimii ani! Una dintre veștile extraordinare…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a prezentat bilanțul investițiilor cu finanțare europeana realizate și stadiul in care se afla programele pe care le gestioneaza la nivelul Regiunii Vest, la finalul anului 2023. Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020 se afla la finalul unui ciclu…

