Bilanț după vremea rea: 19 județe afectate, mașini avariate, sute de copaci căzuți și case inundate Vremea rea din ultima perioada a afectat 19 județe din țara. Pompierii au intervenit in cazul mai multor mașini avariate, copaci cazuți, inundații și indepartarea elementelor de construcție smulse de vant. Vantul și precipitațiile sub forma de ploi și ninsori au produs efecte in 68 de localitați din 19 județe din sudul Moldovei, estul Munteniei […] Articolul Bilanț dupa vremea rea: 19 județe afectate, mașini avariate, sute de copaci cazuți și case inundate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea din ultima perioada a afectat 19 județe din țara. Pompierii au intervenit in cazul mai multor mașini avariate, copaci cazuți, inundații și indepartarea elementelor de construcție smulse de vant.

- Furtuna a facut prapad in București. 19 arbori au fost puși la pamant, 8 mașini au fost avariate.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența București - Ilfov, ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata Codului galben, pompierii au gestionat 27 de intervenții in București, potrivit…

- Meteorologii au anuntat pentru azi o atentionare de tip cod galben de instabilitate atmosferica in perioada 4 noiembrie, ora 10.00 23.00, in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin intensificari…

- Mai multi copaci au cazut sambata, peste masini, in Techirghiol, pe strada Alexandru Puskin. Meteorologii au anuntat un cod galben de instabilitate atmosferica in perioada 4 noiembrie, ora 10.00 23.00, in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei, vor fi perioade cu…

- Astazi vremea se va incalzi ușor. Cerul va fi mai mult senin, cu innorari in prima parte a zilei in Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, iar noaptea și in regiunile vestice, insa șansele de ploaie vor fi reduse. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari ușoare, din a doua parte a nopții,…

- Potrivit specialistilor Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul 15 octombrie, ora 18:00 – 16 octombrie, ora 12:00, temporar, vantul va prezenta intensificari in sudul Transilvaniei si al Olteniei, in Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei si in sud-vestul si estul Munteniei, cu viteze…

- Meteorologii au emis duminica dimineața, 15 octombrie, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila de la ora 18.00 și pana luni, la ora 12.00.Vantul va avea intensificari in sudul Transilvaniei și al Olteniei, in Dobrogea, in cea mai mare parte a Moldovei și in sud-vestul și estul Munteniei,…

- Pompierii au intervenit miercuri in 35 de localitați din 19 județe pentru a inlatura efectele produse de furtuna. Doi oameni au fost evacuați, mai multe strazi, case și curți au fost inundate, zeci de copaci au fost doborați de vant și 8 mașini au fost av