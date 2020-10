Stiri pe aceeasi tema

- Industria prelucratoare a fost prima in topul contractelor de munca incetate, in timp ce industria comertului conduce clasamentul sectoarelor cu cele mai multe contracte noi, conform ZF. Citeste si: Florin Citu face anuntul asteptat de toti romanii. Ce se intampla cu plata taxelor „Industria…

- De la debutul starii de urgenta in Romania din cauza pandemiei de COVID-19 si pana pe 1 septembrie, mai mult de 1,29 milioane de munca au fost incetate, conform unei analize a publicației Ziarul Financiar, pe baza informatiilor oferite de Inspectia Muncii. Numarul contractelor de munca noi inregistrate…

- O jumatate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare in statul american Oregon, in urma unor incendii fara precedent care devasteaza Coasta de Vest a Statelor Unite,au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.”Aproximativ 500.000 de locuitori din Oregon au fost evacuati, iar acest…

- Circa jumatate de milion de oameni din Romania au trecut deja prin boala, sustine medicul Alexandru Rafila, care spune ca numarul de cazuri diagnosticate cu coronavirus este mult mai mic fața de numar real.

- Circa 40% dintre tinerii ce au dificultati dupa pandemie lucrau in sectoarele cele mai afectate de criza, iar 77% dintre acestia ocupau pozitii nesigure la locul de munca. Cele mai afectate tari sunt Spania, Italia, Franta si Grecia, potrivit Mediafax.Circa 40% dintre tinerii care intampina…

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai anunța ca aproape 630.000 de romani au ramas fara locuri de munca, in vreme ce actualul ministru al Muncii anunța ca in prezent in Romania sunt mai mulți oameni angajați decat pe vremea PSD."Minciuna, politica de casa a PNL.Dupa ce a dovedit ca nu știe sa interpreteze…

- Circa 600 de mii de pachete cu țigari de marca „Ashima” fara timbru de acciz, in valoare de jumatate de milion de euro au fost depistate in urma perchezitiilor efectuate luni, intr-un depozit situat la frontiera cu Romania.

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj are in prezent 181 de locuri de munca disponibile, cele mai multe in domeniul constructiilor. Multi dintre someri au incercat sa plece peste hotare insa nici acolo lucrurile nu stau altfe...