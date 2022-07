Stiri pe aceeasi tema

- DUREROS… In accidentul tragic, petrecut aseara pe raza localițații Popeni, comuna Zorleni, au murit trei persoane (șoferul, de 32 de ani și doua fetițe de 5 și, respectiv, 2 ani), iar alte 9 victime sunt in stare grava la spitalele din Barlad și Iași. Acest bilanț cumplit a inmarmurit un oraș intreg.…

- UPDATE 3: “In aceasta seara, (11 iulie – n.r.) in jurul orei 21.00, la nivelul Spitalului de Urgența Barlad s-a activat Planul Alb de intervenție. S-au prezentat 11 victime, 6 copii și 5 adulți, toți in stare grava. Din accident au rezultat doua decese la locul accidentului (un adult și un copil), iar…

- GROAZNIC… Accident rutier cumplit in localitatea Popeni, comuna Zorleni, la ieșirea spre Murgeni. Se estimeaza a fi 8 victime, dintre care 4 decedate. A fost activat Planul Roșu. Primele evaluari: 4 decedati, 2 cod rosu (in stop cardiorespirator) și 5 cod galben, printre care și incarcerați. S-au alocat…

- GHINIOANE IN LANȚ… Grav accident de circulație in Barlad, in care a fost implicata o ambulanța ce se afla in misiune. Salvarea a fost solicitata in Vulpașeni, comuna Bacani, acolo unde un copil de 14 ani a fost lovit de o mașina. Cadrele medicale l-au gasit in stop cardiorespirator. Au facut eforturi…

- PERCHEZIȚII… Ample percheziții domiciliare au avut loc la locuințele mai multor persoane de etnie rroma, din Barlad, Zorleni, Bacani și Murgeni. La acțiune au participat polițiști de la Crima Organizata (SCCO Vaslui și BCCO Iași, coordonați de procurorii DIICOT Vaslui, sprijiniți de jandarmii…

- Un tanar a fost transportat de urgența la spital in stare grava dupa ce o butelie i-a explodat in fața. Barbatul in varsta de 26 de ani este domiciliat in localitatea Osoi din Iași. UPDATE „Aseara la ora 01.10 a fost un incendiu de casa in satul Osoi, comuna Sinești. Au fost deplasate doua autospeciale…

- FOC ȘI NOROC… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj specializat pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism care se deplasa in localitatea Popeni, comuna Zorleni. Șoferul, de 43 de ani, a scapat nevatamat,…

- Caz revoltator la Galati. O fetita de 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce tatal ei i-a dat cu ciocanul in cap. Medicii au decis sa o transfere la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, barbatul lucreaza in combinatul siderurgic…