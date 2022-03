Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 5.140 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.904 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproape 43.000 de teste, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.120 de teste RT-PCR…

- 5.140 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.904 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproape 43.000 de teste, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.120 de teste RT-PCR (8.335 in baza…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.236 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 5 mai puține decat in ziua anterioara, potrivit Ministerului Sanatații. 254 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa…

- In ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.830 teste RT-PCR (6.189 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 4.641 la cerere) si 22.544 de teste rapide antigenice.Conform Ministerului Sanatatii, 443 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore s-au inregistrat la pacienti reinfectati, testati…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.749 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 la 33.374 de teste efectuate, au informat autoritațile in buletinul emis vineri, 18 martie. Numarul cazurilor este in scadere fața de ziua anterioara, cand s-au raportat 4.033 de noi cazuri. 443 dintre cazurile…

- Scad cazurile de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 3.749 de imbolnaviri, cu 284 mai puține fața de ziua anterioara, anunța Ministerul Sanatații. 443 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile…

- Un numar de 4.033 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 120 mai multe decat in ziua anterioara, fiind efectuate peste 35.000 de teste, a informat, joi, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.480 teste RT-PCR (7.088…

- Un numar de 3.092 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 1.745 mai putin decat in ziua anterioara, fiind efectuate peste 25.000 de teste, informeaza duminica GCS. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.836 de teste RT-PCR (4.226 in baza definitiei…