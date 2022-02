In ultimele 24 de ore au fost raportate 21.885 cazuri de persoane infectate cu coronavirus, conform Grupului de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 15 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 21.885 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 204 decese, dintre care 9 anterioare intervalului de referința. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00”, au anunțat autoritațile. The post Bilanț Covid-19: Aproape 22.000 de infectari in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro…