Bilanţ coronavirus: Peste 900 de persoane au murit, iar 40.000 sunt infectate cu virusul ucigaş In plina criza, mulți chinezi refuza sa fie plasați in carantina. Pentru a stopa raspandirea virusului, autoritațile au luat masuri șocante, oamenii sunt luați cu forța din case și duși la izolare. Numarul total al deceselor din China a ajuns acum la 908, la care se adauga doua decese inregistrate in afara Chinei, astfel bilanțul total este de 910 morți. La nivel mondial, numarul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirus a depașit 40.000, existand bolnavi in 28 de țari, iar 3.493 de persoane au fost salvate. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…

- De asemenea, Rusia va evacua cetatenii sai din Wuhan, epicentrul epidemiei din China si a suspendat trenurile directe catre statul in care bilantul deceselor din cauza virusului ucigas a ajuns la 361. Rusia, care imparte cu China o granița de 4.300 de kilometri lungime, a raportat primele…

- Care sunt cele mai sigure regiuni pentru a calatori pentru a evita epidemia? Unde este cea mai sigura regiune pentru a calatori daca doriți sa evitați Coronavirus? Singurul continent fara un caz de coronavirus este Africa. De asemenea, nu exista cazuri raportate in Caraibe și America de Sud. In prezent,…

