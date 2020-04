Bilanţ coronavirus în Franţa. 357 de noi decese, cel mai scăzut număr din ultima săptămână In total, Franta a inregistrat 8.078 de morti de la izbucnirea epidemiei, dintre care 5.889 in spital si 2.189 in aziluri si alte centre medico-sociale. In plus, un indicator important inregistreaza o scadere: DGS a contabilizat 140 de noi intrari la reanimare fata de sambata, un bilant "care ramane pozitiv, dar care se reduce treptat", conform unui comunicat. Numarul total al pacientilor aflati la reanimare este de 6.978. DGS atrage totusi atentia ca datele puse impreuna "confirma ca epidemia continua" in Franta si "loveste in continuare puternic", se mentioneaza in comunicat. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

