Bilanț coronavirus: 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 Pana astazi, 19 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.486.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.103 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.261.267 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 18.863 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 273 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distribuția pe județe a cazurilor per… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

