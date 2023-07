Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit vineri, in sedinta extraordinara, pentru a discuta despre masurile neceare in aceasta perioada de canicula și seceta. In fiecare sector al Capitalei exista locuri in care bucurestenii pot primi ajutor si apa potabila, in cazul…

- Pe masura ce temperaturile au doborat noi recorduri, in multe dintre orașele din China inregistrandu-se peste 40 de grade Celsius, unul dintre cele mai fierbinți subiecte a devenit „cum sa te protejezi de soare”, potrivit Reuters.

- In Maramureș au sosit deja zilele calduroase, cu temperaturi care trec de 30 de grade Celsius. Autoritațile, cum e și normal, vin cu o serie de recomandari pentru a nu avea probleme de sanatate din cauza expunerii prelungite la soare. Primul lucru recomandat este evitarea expunerii prelungite la soare…

- In timp ce in unele zone ploile nu se mai opresc, in altele aerul este irespirabil. Temperaturile au crescut considerabil, depașind chiar și 35 de grade Celsius la umbra. In aceste condiții, specialiștii atrag atenția sa nu lasam copiii sau animalele de companie siguri in mașina, la soare, pentru ca…

- Pentru ziua de miercuri, 21 iunie, ANM anunța vreme calduroasa in Campia de Vest si pe arii restranse in Campia Romana. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, pe arii in general restranse, dupa-amiaza si seara…

- Masurile care se iau la nivel internațional, in prezent, pentru a limita incalzirea climei vor expune mai mult de o cincime din omenire la calduri extreme si potential mortale pana la sfarsitul acestui secol, avertizeaza oamenii de stiinta, conform AFP . Temperatura de la suprafata Terrei ar putea sa…

- Temperatura de minus 9 grade Celsius a fost inregistrata joi dimineata, in Muntii Rodnei, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca.„Azi dimineata s-au inregistrat minus 9 grade Celsius, la statia meteorologica Iezer din Muntii Rodnei. Practic, am avut cea mai scazuta…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 25 aprilie, cer variabil, fara precipitații. Temperaturile minime vor cobora la +4 grade Celsius, iar ziua maximele vor ajunge pina la +17 grade Celsius. Vantul va sufla din direcție variabila slab la moderat.