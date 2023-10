Pasionații de mașini de epoca sunt așteptați in acest sfarșit de saptamana la Retroparada Toamnei 2023. Evenimentul va avea loc duminica, pe Pietonalul Liviu Rebreanu, intre orele 11:00 – 15:00. Așteptata atat de cei mici, cat și de cei mari, Retroparada Toamnei 2023 aduce in orașul nostru, in acest weekend, „bijuterii” pe patru roți. Evenimentul, organizat de Retromobil Club Romania Filiala Bistrița-Nasaud, va avea loc duminica, pe Pietonalul Liviu Rebreanu, in partea de sus, dinspre Domus. Mașinile de epoca pot fi admirate intre orele 11:00 – 15:00, spun organizatorii. Anul trecut, in orașul…