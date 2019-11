Consiliul Judetean Bihor a pus marti in functiune un sistem de supraveghere video cu 22 de camere care filmeaza non-stop in Defileul Crisului, pe o lungime de circa 20 de kilometri.



"Este un program-pilot cu care promovam una dintre cele mai frumoase zone din judetul Bihor. Credem ca prin atingerea unui nivel superior de ordine si curatenie facem un bine atat turismului, cat si intreprinzatorilor, dar si populatiei din zona," a declarat, pentru AGERPRES, presedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor.



Sistemul a costat 120.000 de lei plus TVA, fiind montate 22 de camere in 13 locatii,…