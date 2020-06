Bihor: Pui de barză căzut din cuib, salvat de pompieri Un pui de barza care a cazut din cuibul construit pe un stalp de curent electric a fost salvat in cursul noptii de pompierii militari in localitatea Taut, comuna Batar, a informat, miercuri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, sesizarea prin 112 a fost primita in dispeceratul ISU "Crisana" al judetului Bihor in jurul orei 22,20. Apelantul era un localnic care gasise un pui de barza cazut din cuibul aflat la inaltime si care solicita interventia unui echipaj pentru asigurarea supravietuirii acestuia. La locul indicat s-au deplasat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

