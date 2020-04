Stiri pe aceeasi tema

- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 822 traversari. Un numar mai mare a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova - 1 836 traversari persoane, dintre care 1 113 treceri la frontiera moldo-româna,…

- Cu ocazia formalitaților de intrare in țara, Poliția de Frontiera a intocmit 4 dosare penale, in care sunt cercetate 18 persoane, sub aspectul savarșirii infracțiunii de fals in declarații, fapta prevazuta și pedepsita de art. 326 Cod Penal. Anunțul a fost facut de Grupul de Comunicare Strategica.

- In perioada 20.03.2020, ora 19,15-21.03.2020, ora 07,15, la PTF Petea, pe sensul de intrare in țara s-au prezentat 320 persoane (271 romani, 20 moldoveni), dintre care 133 persoane au declarat ca au venit/tranzitat din zonele afectate de coronavirus: Austria (20), Belgia (28), Franța (40), Germania…

- In perioada 17.03.2020, ora 19,15-18.03.2020, ora 7,15, la PTF Petea, pe sensul de intrare in țara s-au prezentat 231 persoane (195 romani, 3 moldoveni), dintre care 103 persoane au declarat ca au venit/tranzitat din zonele afectate de coronavirus: Germania (11), Elveția (3), Olanda (12), Belgia (6),…

- Bogdan Aurescu, discuție telefonica cu Peter Szijjarto, omologul ungar pentru deblocarea tranzitului cetațenilor romani de la granița dintre Austria și Ungaria."In continuarea eforturilor Ministerului Afacerilor Externe pentru asistarea cetațenilor romani in contextul masurilor restrictive impuse de…

- In perioada 18 ndash; 24 ianuarie a.c., politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Germania una , Marea Britanie una , Spania doua , Statele Unite ale…