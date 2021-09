Stiri pe aceeasi tema

- Voluntari de toate varstele (copii, tineri, parinți, persoane de la instituții publice și societați comerciale) au raspuns invitației Let’s Do It, Bihor! de a ecologiza Oradea și județul.

- Primarița comunei Cabești, Gabriela – Corina Ene, a trimis o scrisoare publica in care se plange ca directorul școlii din localitate este absent și dezinteresat de inceperea anului școlar.

- Pompierii din Bihor intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu de vegetație care a cuprins 15 hectare de teren la ieșirea din Oradea. Intervenția este dificila pentru ca vantul alimenteaza flacarile, ducand...

- BULETIN DE PRESA Incendiu de la un aparat radio, la o locuinta din comuna Nojorid Masuri de prevenire a incendiilor de natura electrica In dimineata zilei de miercuri, 11 august a.c., in jurul orei 06.20, in urma unui apel primit prin Sistemul Unic 112, in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii…

- Nr.167 Oradea, 27.07.2021 COMUNICAT DE PRESA Mare atentie la scaldat Inecul nu se produce ca in filme Semne care indica iminenta inecului Anual, in perioda sezonului estival, la nivelul judetului Bihor s au produs tragedii ldquo;la scaldat", victimele acestor nenorociri fiind, in multe cazuri, copii.Cel…

- Oradea, 07.07.2021 COMUNICAT DE PRESAModificari legislative ce simplifica procedura de obtinere a avizului si autorizatiei de securitate la incendiu Obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu nu se mai impune in cazul schimbarii destinatiei constructiilor, daca noua destinatie respecta prevederile…

- Oradea, 01.07.2021 COMUNICAT DE PRESAIn atentia agricultorilor: respectati toate masurile de prevenire a incendiilor in campania agricola In aceasta saptamana, personalul Inspectiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor desfasoara controale si activitati…

- Meteorologii au emis cod rosu de canicula pentru judetul Bihor, dar si pentru cele din jur - Caras-Severin, Timis, Arad, Satu Mare, Salaj si Maramures - unde se asteapta temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale perioadei.