Cizmele Big Red Boots fac parte din noua colecție a brandului MSCHF (un colectiv de arta cu sediul in Brooklyn) și au creat isterie pe rețelele de socializare la scurt timp dupa lansare. O pereche costa 350 de dolari, iar in acest moment sunt SOLD OUT pe site. Cei care și le doresc trebuie sa aștepte 8 saptamani pentru ele.