CSM București a invins, in deplasare, gruparea germana Bietigheim, cu 32-22, duminica, in etapa a 6-a a grupei A din Liga Campionilor la handbal ferminin. Vicecampioana Romaniei a marcat prima prin Carmen Martin, iar la pauza conducea cu 14-10. Gazdele au inceput tare repriza a doua și s-au apropiat de CSM la trei goluri. Bucureștencele au revenit in joc și au caștigat meciul la zece goluri diferența: Bietigheim – CSM București 22-32. Cristina Neagu nu a evoluat pentru CSM. Interul stanga s-a accidentat la ultimul antrenament și va reveni pe parchet in doua saptamani. Intr-un clasament provizoriu,…